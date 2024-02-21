كزبرة: لجأت للسوشيال ميديا عشان الناس تعرفني.. واللي حصل مع حلمي بكر سوء تفاهم

قال مغني المهرجانات أحمد خالد الشهير بلقب «كزبرة» إنَّه في الأساس مغني مهرجانات كأحد أواع الفنون التي يتقنها وأن رغبته الأولى قبل خوضه تجربة الغناء كان التمثيل.

وأضاف كزبرة خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «في الأساس كنت عاوز أمثل لكن لكوني منحدر من منطقة شعبية الأساس، مكنتش عارف أعمل إيه عشان أمثل».

وتابع مغني المهرجانات: «لم أكن أعرف كيف أمثل، وبدأت أقديم أي شيء يسعدني مثل الغناء أو عمل اسكتشات أي شيء، وكان كل ما يشغلني هو أن يشاهدني الناس.. لجأت إلى السوشيال ميديا علشان أتشاف».

وهنا قاطعته مقدمة البرنامج ممازحة، وقالت: «أنت مميز في الغناء مثلما أنت مميز في التمثيل»، ليرد ممازحا هو الآخر: «لا، بمثل إني بغني».

وعن علاقته بالموسيقار حلمي بكر وخلافه معه في أحد برامج المواهب، قال كزبرة: «لا يمكنني الشجار معه، فهو أستاذ كبير، ما حدث بيننا من قبل عندما طردني على الهواء كان سوء تفاهم، لم يفهم ما أريد تقديمه، فحولت ما حدث إلى اسكتش بسيط».