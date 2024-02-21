ألبرت شفيق: فتحنا أسواقا جديدة للدراما المصرية في شرق آسيا

قال ألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة تقدم في شهر رمضان وجبة متكاملة من أفضل المسلسلات التاريخية والاجتماعية.

وأضاف شفيق خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي: لدينا مجموعة من أفضل البرامج الدينية ستعرض عبر شاشات المتحدة في شهر رمضان، وعلى رأسها برنامج خاص لـ الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأوضح رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه سيتم نقل صلاة التراويح بشكل يومي عبر قناة الحياة طوال شهر رمضان المقبل، وأكمل رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فتحنا أسواقا جديدة للدراما المصرية في شرق آسيا بعد انتشارها العربي.

واختتم شفيق: watch it حققت نجاحات كبيرة للغاية خلال الفترة الماضية، ولديهم إنتاج مختلف.