حملات تموينية على الأسواق ومعارض أهلا رمضان في العريش

شنت مديرية التموين والتجارة بمدينة العريش، حملات تموينية موسعة على الأسواق والمعارض، ومعرض أهلا رمضان بوسط المدينة، لمراجعة التزام التجار بالبيع بالسعر الجديد، والتخفيضات التي أقرتها الغرفة التجارية والتموين مع التجار بالمعرض والأسواق.

وذكرت مديرية التموين والتجارة في بيان لها، أن الحملات أظهرت التزام التجار بالبيع بالأسعار التي تم الاتفاق عليها، وبتخفيض قارب 25% في البقوليات، واللحوم والدواجن والخضروات والأسماك.

مندوبين دائمين بالأسواق لمراقبة الأسعار

وأضافت مديرية التموين والتجارة بشمال سيناء، أنه سوف يتم تخصص مندوبين دائمين في معرض أهلا رمضان طول فترة إقامة المعرض، والتي سوف تستمر حتى نهاية شهر رمضان.

بدوره أكد عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية لـ«الوطن» أن هناك بضائع جديدة سوف تصل للتجار من المصانع مباشرة، وذلك بحسب الاتفاق، والأسعار سوف تشهد انخفاضات أخرى في بعض السلع التموينية.

توفير السلع الضرورية بتخفيضات كبيرة

وأضاف «مطر»، أن المعرض ركز على تواجد السكر سعر 27 جنيها للكيلو، والأرز 28 جنيها للكيلو، وزجاجة الزيت 90 جنيها اللتر، وتلك التي تعتبر من الضروريات للأهالي طوال شهر رمضان.

وأكد محافظ شمال سيناء، وصول جميع السلع والمواد الغذائية للمعرض بوسط العريش، وأشار في بيان له، أنه يتم دراسة إقامة أسواق بديلة لمعرض أهلا رمضان في الشيخ زويد وبئر العبد وغرب العريش، بتخفيضات تشبه معرض أهلا رمضان الذي أقيم مؤخرا بوسط العريش.