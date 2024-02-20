تطهير مجرى وادي العريش تحسبا للسيول

حرص مجلس مدينة العريش على تنظيف وتطهير وادي العريش تنفيذا للكتاب الدوري من وزارة التنمية المحلية.

تفقد مجرى السيول بوادي العريش

ذكر مجلس مدينة العريش اليوم في بيان له، أن لجنة مكونة من إدارة الأزمات، والسكرتارية العامة، والإدارة الهندسية، قد تفقدت المجرى المائي للسيول، من جنوب المدينة، وطريق المطار، حتى القريبة الشبابية وساحل البحر وقرية غرناطة.

وأضاف مجلس المدينة، أنه تم رفع الحجارة والردش، وتسوية الرمال، ورفع أكوام الطين، والزراعات الخفيفة والمعوقات بشكل كامل من مجرى وادي العريش، وذلك تحسبا لوصول سيل مائي محتمل من جبال الوسط إلى وسط وجنوب المدينة، ومنها بطريق البحر.

لجنة مشكلة لرفع المعوقات بشكل دائم

بدوره أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليماته بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من مدير مديرية الموارد المائية ، ومدير مديرية الزراعة ومدير الإدارة الهندسية بالمجلس، بمراجعة ما تم من رفع الإشغالات والزراعات الخفيفة والطين

تحذير الأهالي من سكان الوادي

حذر رئيس المجلس الأهالي من سكان الوادي، من محاولة العبث بمجرى السد، أو رمي قمامة، أو زراعات ، لأن هذا قد يعيق جريان الماء في مجرى وادي العريش، وكلف رئيس المجلس، بلجنة دائمة مشكلة للمرور بشكل دائم على مجرى الوادي، وكتابة الملاحظات الجديدة.