رفع مياه الصرف بوسط العريش استجابة لشكاوى الأهالي

أكد مجلس مدينة العريش أنه تم الاستجابة السريعة اليوم، للشكوى المقدمة من بعض الأهالي، بوجود طفح للصرف الصحي، أمام منطقة تويوتا بالشارع الرئيسي.

تسليك بيارات الصرف الصحي

وأضاف مجلس المدينة في بيان، انه تم التعامل السريع مع الأزمة، والعمل على تسليك بيارات الصرف الصحي، وتصريف مياه الصرف بتلك المناطق، وذلك من خلال التعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، وإدارة الأزمات والمتابعة بمجلس مدينة العريش

ذكر مجلس مدينة العريش برئاسة اللواء أسامة العفش في بيان له، أنه تم العمل بالمرور على جميع بيارات الصرف الصحي، وغرف تصريف الأمطار، بالمناطق المشار لها، بالطريق الساحلي، وطريق الضاحية ووسط المدينة، والعبور، وطريق نقابة المهندسين وشركة الكهرباء والمستشفى.

12 غرفة تصريف أمطار جديدة

وأضاف رئيس مجلس المدينة، أنه تم زيادة نقاط غرف تصريف الأمطار بوسط العريش، إلى 12 نقطة جديدة، وذلك بناء على دراسة الإدارة الهندسية، التي عملت على عمل غرف في منحنيات المياه الراكدة، لإزالة مياه الأمطار من نهر الطريق بشكل سريع، دون أن يؤدي هذا الى معوقات في سير المواطنين

تركيب الخطوط الخدمية قبل رصف الطرق

أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تعليماته بإنهاء عمليات تركيب خطوط الكهرباء والمياه والصرف الصحي قبل أن يتم رصف الطرق والشوارع الداخلية بوسط المدينة.