بعد تحذير «الصحة».. طرق الوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية

حذرت وزارة الصحة، في بيان عاجل، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» من ازدياد نشاط الفيروسات مع قرب دخول فصل الشتاء، مشيرة إلى أنها تسبب التهاب الجهاز التنفسي، ومعظمها ينتقل عن طريق الرزاز الملوث بالفيروس في الهواء، والذي ينتج عنه سعال أو عطس أو التحدث مع مريض مصاب بالفيروس.

أشهر الفيروسات التنفسية

وذكرت وزارة الصحة، أنه توجد فيروسات تنتقل بطريقة أخرى مثل اللعاب، ومن أشهر هذه الفيروسات: «مجموعة فيروسات الأنف، الإنفلونزا، فيروس كورونا، الفيروس المخلوي التنفسي، فيروس نظير الإنفلونزا، الفيروس الغدي، فيروس ابشتاين بار».

أعراض الإصابة بالفيروسات التنفسية

وأضافت وزارة الصحة أن الفيروسات التنفسية تتشارك في غالبية الأعراض التي تصيب المريض ومن أكثرها شيوعا الأعراض الآتية:

- العطس

- حمى خفيفة

- الصداع

- التهاب الحلق

- سعال

- آلام العضلات

- انخفاض الشهية

طرق الوقاية من الفيروسات التنفسية

ولفت وزارة الصحة إلى أنه عادة ما يتعافى معظم الناس من الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي دون الحاجة إلى علاج خاص، ونصحت المصابين بأعراض خطيرة مثل صعوبة التنفس، طلب الرعاية.

وأوصت وزارة الصحة والسكان بضرورة اتباع التعليمات الآتية:

- الحصول على لقاح الأنفلونزا.

- التغذية الجيدة.

- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

- استخدام المنديل في حالة العطس أو الكحة.

حالات الإصابة بالفيروسات التنفسية

ونوهت الوزارة إلى أن الأدلة الواردة من مركز الترصد التابع لوزارة الصحة والسكان، تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية بسبب فصل الشتاء هذا العام، هو نفس المعدلات المسجلة في بداية فصل الشتاء خلال الـ4 الأعوام الماضية.