فائز المعرض الدولي للاختراعات: سماد اليوريا سيوفر مليارات الدولارات للدولة

كشف الدكتور إبراهيم الشربيني، أستاذ النانو تكنولوجي ومدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل، عن تفاصيل فوزه بجائزة المعرض الدولي للاختراعات، موضحا أن الشخص الذي يعاني من ضيق بالشريان يجرى علاجه عن طريق تركيب دعامة لتوسيع الشريان، مشيرًا إلى أن مشكلة تلك الدعامة تظهر مع الوقت لتتكون عليها طبقة من البكتيريا، إضافة إلى الضعف الميكانيكي للدعامة، ومع الوقت يحتاج المريض إلى تغييرها.

دعامة النانو تكنولوجي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC» أن تركيب الدعامة للمريض ليس أمرا سهلا، وعالي التكلفة، موضحا: «كان التحدي بالنسبة لينا إزاي نعمل دعامة ونطورها بتقنية جديدة بحيث نجعلها دائمة الوجود داخل الجسم دون الحاجة إلى تغييرها، وقمنا بتغطيتها بطبقة من النانو تكنولوجي، حيث أن تلك الطبقة توفر سحابة من غاز معين وهو غاز أكسيد النيتريك، وهذا الاختراع حصل على 3 براءات اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي إنجلترا، وفي الاتحاد الأوروبي».

سماد اليوريا اختراع سيوفر مليارات الدولارات للدولة

وأشار إلى أن الاختراع الثاني سيوفر مليارات الدولارات للدولة ويعد صديقا للبيئة، وهو عبارة عن ابتكار سماد اليوريا باستخدام تقنية النانو تكنولوجي، فاليوريا هو أهم سماد يستخدم في العالم، لأنه غني بالمحتوى النيتروجيني، وبالتالي يكون مفيدا للنباتات، ولافتا إلى أن مصر هي الوحيدة التي تنتج منه ملايين الأطنان سنويًا.

سماد اليوريا سريع الذوبان في المياه

وأضاف أن مشكلة سماد اليوريا هو أنه سريع الذوبان في المياه، والنبات لا يستفيد إلا بـ50% فقط منه لأنه يتسرب إلى عمق التربة ويبعد عن جذر النبات.