وفاة الفنانة السورية ثناء دبسي عن عمر ناهز 83 عاما

توفيت الفنانة السورية ثناء دبسي عن عمر ناهز 83 عاما بعد تقديمها كثير من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ الفن العربي، حسبما أكدت صديقتها الفنانة سوزان نجم الدين عبر حسابها على «انستجرام».

محطات في حياة الفنانة السورية ثناء دبسي

ثناء دبسى من مواليد مدينة حلب عام 1941، بدأت رحلتها مع التمثيل وهي فتاة صغيرة في الحفلات المدرسية بمدينتها وتعلمت غناء الموشحات، وانتقلت بعدها للمشاركة في أنشطة فنية كانت تنظمها فرقة نادي المسرح الشعبي في حلب وتدربت على يد الموسيقي الراحل بهجت حسان.

وقدمت ثناء دبسى العديد من الأعمال الفنية في التلفزيون والتي حققت نجاحا كبيرا منها حارة القصر وهارون الرشيد وشجرة الدر والحكاية الثانية من سيرة بني هلال والأميرة الخضراء والذئاب وأبو كامل وقلوب خضراء وباب الحديد وسيرة آل الجلالي وقوس قزح 2 والفصول الأربعة ورسائل الحب والحرب وترجمان الأشواق.

الحياة الشخصية للفنانة السورية ثناء دبسي

الممثلة الراحلة هي زوجة الفنان سليم صبري ووالدة الفنانة القديرة يارا صبري، ولدت في حلب، وشاركت مع أختها ثراء دبسي بعروض فرقة مسرح الشعب بالخمسينيات وكانت من أوائل الفنّانين المساهمين في تأسيس المسرح القومي.

كما شاركت في العديد من الأعمال الفنية المميزة نذكر منها: «سيرة آل الجلالي، الثريا، زمن العار، غزلان في غابة الذئاب، الفصول الأربعة» وغيرها.