رياح محملة بالأتربة تضرب شمال سيناء.. وانخفاض درجات الحرارة

تشهد مدن وقرى شمال سيناء، عواصف شديدة ورمال تضرب المحافظة، منذ صباح اليوم حتى الآن، وذلك في العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح ومناطق الوسط من سيناء وجبل الحلال والمنحنيات والهضاب القريبة من مناطق الوسط.

رمال وعواصف شديدة في شمال سيناء

وأكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، أن الرمال والعواصف ستستمر لمدة 24 ساعة على غالبية المناطق، يتزامن هذا مع غيوم في سماء المنطقة وتساقط أمطار على قرى ومدن المحافظة.

وأضاف المرصد المناخي في بيان، أن درجات الحرارة سجلت اليوم 15 درجة مئوية، مشيرا أن درجات الحرارة ستستمر في الانخفاض أوقات المساء، محذرا السائقين من السرعة الزائدة على الطرق السريعة.

تنسيق كامل لمتابعة الأحوال المناخية بالعريش

بدوره أكد مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه يتابع الأوضاع المناخية من خلال مكتب الخدمات والمتابعات والطوارئ بالمجلس، وذلك بالتنسيق والتواصل مع رؤساء المديريات والأحياء والأقسام بالمدينة

وأضاف مجلس المدينة أنه لم يتلق حتى هذه اللحظات، أي استغاثات أو شكاوى من المواطنين بسبب الرياح والطقس السيئ الذي يضرب المنطقة.