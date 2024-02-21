ضربة جديدة لسعر الدولار في السوق الموازية.. تراجع 5 جنيهات

في تطور جديد لسعر الدولار بالسوق الموازية، شهد سعر صرف الدولار تراجعًا بلغ 5 جنيهات دفعة واحدة، إذ سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-2 -2024 نحو 59 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس وهو 64 جنيهًا، وذلك وفق المعلن من قبل المنصات الخاصة بسعر صرف الدولار في السوق الموازية.

تراجع الدولار في السوق الموازية 5 جنيهات دفعة واحدة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية 5 جنيهات دفعة واحدة أمر جيد واتجاه نحو الطريق الصحيح وذلك ناتج عن زيادة الاستثمارات من قبل الحكومة والتوسع فيها ما ساهم في الانهيار الأكبر للدولار في السوق الموازية الشهر الماضي.

الدولار في السوق الموازية يسجل 59 جنيهًا

وأضاف البنا، في حديثه للوطن، أن التراجع الثاني لسعر الدولار في السوق الموازية بشكل كبير كان صباح اليوم إذ سجل 59 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس 64 جنيهًا، وأن هذا التراجع طبيعي بسبب حصار أجهزة الدولة لأباطرة السوق السوداء وكذلك توفير العملة الأجنية لعدد كبير من الشركات في البنوك بناء على الطلبات الرسمية المقدمة خاصة السلع الاستراتيجية.

وتابع البنا أن سعر الدولار في السوق الموازية حاليًا أعلى من السعر الطبيعي، ويجب أن ينخفض تحت الـ 40 جنيهًا وهو السعر العادل ومع زيادة الاستثمارات سيعود تدريجيًا.