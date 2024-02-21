أعلن البنك المركزي، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 21-2-2024، بنحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفق المنصات الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تنشر «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 21-2-2024، وهي كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء 21-2-2024 نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر، اليوم الأربعاء، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية خلال تعاملات بداية اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.