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«الإسكان» تطرح محلات تجارية وصيدلية ومخبز وقطع أراضٍ في بدر والشروق

كتب:

أيمن حمزة
11:35 ص | الأربعاء 21 فبراير 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

صرح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنّه جرى بيع 11 محلا تجاريا وصيدلية بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الامتداد الشرقي، ومخبز بمنطقة 53 عمارة بسكن مصر بمنطقة الامتداد الشرقي بمدينة بدر بالمزاد العلني، بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة المالية، وجهاز المدينة، وشرطة التعمير.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أنّ المحال المباعة بأنشطة مختلفة تشمل (سوبر ماركت – كافيتريا – خضراوات وفاكهة – هايبر ماركت - حديد وبويات – مكتبة - ومطعم)، لتأكيد اهتمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز المدينة، بتنوع الأنشطة وتوفير الخدمات اللازمة للسكان.

وأشار المحاسب بسيوني غلوش، نائب رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنّ المزاد يأتي سعيا من جهاز المدينة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين من محال تجارية، وصيدليات، ومخابز، وغيرها.

وفي السياق ذاته، صرح المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنّه جرى بيع 4 قطع أراض بنشاط ورش بالمزاد العلني بمنطقتي الورش والصناعات الصغيرة بالمدينة، في إطار خطة الجهاز لدعم أنشطة الصناعات الصغيرة.

وأوضح رئيس جهاز الشروق، أن المتقدمين للمزاد بلغ عددهم 29 متقدما، وأنّ مساحة القطع تراوحت بين (334م2 : 385م2)، وذلك بنشاط مركز خدمة سيارات، وبعض الأنشطة الصناعية الصغيرة، مؤكدا استمرار خطة الطرح للأراضى الخدمية والإستثمارية بأنشطتها المختلفة، تحقيقا لرغبات المستثمرين وتوفيرا لطلبات سكان مدينة الشروق.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.