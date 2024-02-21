«محمود» ابن المنوفية يحصل على بطولة الجمهورية لكرة البوتشيا لذوي الهمم

نجح محمود علام ابن مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في الفوز ببطولة الجمهورية لموسم 2024 لكرة البوتشيا لذوي الهمم، والتي أقيمت بالمركز الأولمبي بالمعادي في محافظة القاهرة، في الفترة من 20 فبراير حتى 21 فبراير، وذلك تحت رعاية الاتحاد المصري للاعبي الشلل الدماغي.

الفوز بالمدالية الذهبية

وقال «محمود» البالغ من العمر 51 عامًا ويشغل منصب مدير عام بمعهد الأمل للصم وضعاف السمع أثناء حديثه مع «الوطن»، أنه نجح في الحصول على الميدالية الذهبية في فئة PC4 ببطولة الجمهورية لكرة البوتشيا، معبرًا عن سعادته البالغة بالفوز بتلك البطولة، حيث سبق له وأن توج بالميدالية الذهبية بقارة إفريقيا وأنه مؤهل إلى أولمبياد باريس في أغسطس المقبل 2024.

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وأشار إلى أنه حقق المركز الثالث في بطولة الجمهورية لكرة البوتشيا في القاهرة، وحصل أيضاً على المركز الثاني في بطولة الكأس لكرة البوتشيا لعام 2023 في فئة PC4. انضم إلى منتخب مصر القومي لكرة البوتشيا في فبراير 2023، وفاز ببطولة إفريقيا والميدالية الذهبية في منافسات الزوجي التي أقيمت في القاهرة في يوليو 2023، وتأهل لأولمبياد باريس 2024.

شكر وعرفان

وجه ابن محافظة المنوفية، الشكر إلى زوجته ورفيقة دربه لمساندته طوال مشوار البطولة التي استمرت عدة أيام، مشيرا إلى أنها تقف بجانبه منذ زواجهما في جميع المحافل المحلية والدولية وتسانده في جميع الأوقات الصعبة، لذا كان حريصًا على توجيه الشكر لها على ما بذلته معه خلال البطولة.