ضوابط إجراء انتخابات التجديد النصفي للمهندسين 2024

أعلنت نقابة المهندسين، ضوابط سير إجراءات انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، المقرر عقدها 23 فبراير الجاري، وذلك بعد دعوة أعضاء النقابة للتصويت في الانتخابات على عدد من المراكز النقابية المختلفة، وتجرى الانتخابات من الساعة 10 صباحا حتى 7 مساء.

ضوابط انتخابات التجديد النصفي

وحددت النقابة عددا من الضوابط والإجراءات التي يتم تطبيقها خلال إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وسوف يتم إجراء الانتخابات طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974م وتعديلاته والنظام الداخلي، وجاءت الضوابط كالتالي:

الاستعلام إلكترونيا عن المقر الانتخابي

وفي سياق متصل، أتاحت نقابة المهندسين إمكانية الاستعلام إلكترونيا عن المقر الانتخابي ورقم اللجنة ورقم المهندس، وذلك تسهيلًا على المهندسين قبل التوجه إلى المقر الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لعام 2024.