مع اقتراب شهر رمضان زادت تساؤلات المواطنين عن أسعار السكر اليوم الأربعاء 21-2-2024 في الأسواق، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والسكر بحسب آخر تحديثات معلنة للأسعار المحددة في بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار السكر اليوم الأربعاء 21-2-2024 في المنافذ والمحلات التجارية

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السكر في الأسواق وبطاقات التموين.

ولقد شهدت الأسعار استقرارا خلال الفترة الماضية حيث يبدأ سعر الكيلو من 27 جنيها للكيلوجرام، وتقوم بعض المحال التجارية بطرح السكر بسعر 27 جنيها، بشرط حصول المستهلك على كيس واحد فقط في اليوم ليس أكثر من ذلك

سعر كيلو السكر في بطاقات التموين

تقوم وزارة التموين بصرف كيلو سكر على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه، وزجاجة الزيت عبوة 800 جرام بـ30 جنيها، حيث أن لكل مواطن على بطاقة التموين 1 كيلو سكر وزجاجة زيت، وبحد أقصي 6 كيلو سكر مدعم و4 زجاجات زيت أيضا، وأكدت الوزارة استمرار صرف 2 كيلو سكر حر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلوجرام، و1 كيلو سكر على البطاقة التي تشل 3 أفراد أو أقل.