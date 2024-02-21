مؤلف «صيد العقارب»: مسلسلات الـ15 حلقة تساعد المؤلفين على التنويع في الكتابة

أكد باهر دويدار، مؤلف مسلسل «صيد العقارب» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن نظام كتابة المسلسلات في الماضي، الذي كان يعتمد على 30 حلقة، كان يُمثل عبئًا كبيرًا على المؤلفين، موضحا أن هذا النظام كان يجبر المؤلفين على مد القصة بشكل مصطنع، حتى تصل إلى 30 حلقة، حتى لو لم تكن القصة تستدعي ذلك.

مسلسلات الـ15 حلقة ساعدت المؤلفين على التنويع في الكتابة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «DMC»، أن المؤلفين الآن أصبحوا قادرين على التنويع في الكتابة مع وجود الـ15 حلقة، وذلك حسب القصة، مشيرا إلى أن مسلسل صيد العقارات شخصياته كثيرة وخطوطه متشابكة، وهو مكتوبا في إطار الـ30 حلقة.

وأوضح أن أحداث المسلسل تدور حول عائلتين أصولهما صعيدية ولكنهما يعيشان في القاهرة، ليتناول بعض المفاهيم الموروثة لتلك العائلات، ويبرز المسلسل الكثير من الأمور الإيجابية في هذه المجتمعات، مشيرا إلى مراعاة واقعية الأمور في المسلسل، وأنه لا يعتقد أن طريقة تقديم العمل قد تثير غضب أحد من الجمهور أو النقاد.