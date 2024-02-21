كنائس القاهرة تنظم أمسية روحانية ضمن مشروع «أقباط الكاثوليك»

أقامت كنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء في منطقة شبرا، أمس الثلاثاء، أمسية روحية لبعض كنائس القاهرة، تحت شعار «علمنا أن نصلي»، برعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

مشاركة الكنائس في الأمسية الروحية

وشاركت في هذه الأمسية كنائس «السيدة العذراء بشبرا، السيدة العذراء بالقللي، القديسة تريزا بالشرابية، عذراء السجود بشبرا، السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة».

تضمنت الأمسية الروحية، عددًا من الطقوس مثل الاعتراف والتأملات الكتابية والترانيم الروحية، واختتم اليوم بزياح القربان المقدس.

المشروع الرعوي لبطريركية الأقباط الكاثوليك

تأتي هذه الأمسية الروحية في إطار معايشة المشروع الرعوي بالإيبارشية البطريركية لهذا العام، الذي يدور حول «الصلاة»، انطلاقًا من دعوة البابا فرنسيس، استعدادًا للاحتفال بسنة اليوبيل «حجاج الرجاء» العام المقبل.

وافتتح البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، المشروع الرعوي لكنائس القاهرة والإسكندرية وذلك في شهر يناير الماضي.