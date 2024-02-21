ثنائيات فنية تعود بعد غياب في دراما رمضان 2024 (صور)

يجمع موسم دراما رمضان 2024 العديد من الثنائيات الفنية التي تعود بعد غياب من تعاونهما معاً خلال السنوات السابقة، وبرغم مرور العديد من الأعوام على هذه الثنائيات إلا أنهما ارتبطا في ذاكرة الجمهور من خلال نجاحاتهما معًا، لتعيد دراما رمضان هذه الثنائيات من جديد لتقدم لنا نجاحات أخرى.

أحمد داش ومعاذ نبيل من فيلم لا مؤاخذة إلى مسلسل مسار إجباري

ومن أبرز الثنائيات هذا العام أحمد داش ومعاذ نبيل اللذان اجتمعا عام 2014 من خلال فيلم لا مؤاخذه من تأليف وإخراج عمرو سلامة، ليعودا من جديد بعد 10 سنوات في مسلسل مسار إجباري الذي سيطرح في رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار الدراما العائلية ومن أبطاله عصام عمر وأحمد داش وبسمة وتأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.

يحيى الفخراني ويوسف عثمان

التقى الفنان يوسف عثمان في بداية حياته مع الدكتور يحيى الفخراني وذلك من خلال مسلسل يتربى في عزو عام 2007 والذي كان من إخراج مجدي أبو عميرة، ليجتمع الثنائي مرة أخرى من خلال مسلسل عتبات البهجة الذي يشارك في المارثون الرمضاني 2024، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول الجد وعلاقته بأحفاده، من تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد وإخراج مجدي أبو عميرة.

خالد النبوي وحلا شيحة

بعد فيلم تايه في أمريكا ومسلسل راجعلك يا إسكندرية يعود الثنائي خالد النبوي وحلا شيحة بعمل ثالث العام الجاري، وهو مسلسل إمبراطورية ميم الذي يشارك في الموسم الرمضاني 2024، وتدور أحداثه في إطار عائلي درامي، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس مع بعض المعالجات الكتابية التي قدمها المؤلف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.