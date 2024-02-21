نائب رئيس «المؤتمر»: كلمة مصر أمام «العدل الدولية» تاريخية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة مصر أمام المحكمة الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جاءت جامعة لكل الممارسات الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وجاءت الكلمة التاريخية كاشفة لكل الممارسات الإجرامية.

الاحتلال يرفض وصول المساعدات للشعب الفلسطيني

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان: «الكلمة ألقت الضوء على فكرة وصول المساعدات ورفض دولة الاحتلال وصول المساعدات للشعب الأعزل، إضافة إلى أن حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب، ومن ثم هذه المرافعة تأتي في إطار مواجهة جرائم الاحتلال، وأكدت أن الدبلوماسية المصرية لا تتوقف عند إنهاء نزيف الدم الفلسطيني والتصدي لتصفية القضية، وأن القيادة السياسية تضع على عاتقها إظهار حقيقة جرائم الاحتلال.

استمرار تحركات دعم القضية الفلسطينية

وأضاف غنيم، أن مصر انتقلت من الدعم السياسي للقضية الفلسطينية للدعم القانوني من خلال المرافعة وهي الخطوة التي تأتي في إطار إصرار مصر على استمرار تحركاتها الداعمة للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، والتي تمتلك بها الكثير من الخبرات التي تجعلها الأقدر في الدفاع عنها وكشف حقيقة ما يحاط بها، وتأكيد أن مصر تتخذ كافة الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها القومي خاصة وأن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية القضايا بالنسبة لها وأنها المحور الرئيسي والأساسي في كل ما يتعلق بهذه القضية، منوها بأن مصر تمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع جميع الأطراف وتحديد الأدوات وترتيب أولويات التعامل مع كل الأطراف المعنية.