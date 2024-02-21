بدء إجراءات الكشف الطبي على 15 ألف من منتسبي جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بدء إجراءات الكشف الطبي لـ15 ألف من منتسبي جامعة بنها، وذلك في إطار الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس

وأكد «الجيزاوي»، اهتمام الجامعة بتوفير الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين ولكافة منسوبيها، من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لهم، بجانب الخدمات المقدمة من صندوق تحسين أعضاء هيئة التدريس وصندوق رعاية العاملين والمستشفيات الجامعية.

جودة الخدمات الصحية المقدمة

وأضاف «الجيزاوي» أن الدولة المصرية أعطت ملف القطاع الصحي اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يذكر أن اليوم بدأت إجراءات الكشف الطبي علي منسوبي جامعة بنها بكليتي التجارة والآداب، بحضور رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية وذلك في إطار تنوع الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي الجامعة.

الجدير بالذكر ان منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر أحد المصادر الهامة التي توفر الرعاية الصحية وتقدم الخدمات الطبية والعلاجية، وذلك لما تمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات تكنولوجية عالية.