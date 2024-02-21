تجهيز 50 منفذا لمعارض أهلا رمضان في الشرقية.. اعرف الأماكن

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية البدء في تجهيز وإقامة منافذ وشوادر ومعارض «أهلا رمضان» بمختلف أنحاء المحافظة وتزويدها بكميات كافية من السلع الأساسية الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، نظراً لإقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

طرح السلع الغذائية بأسعار مناسبة أمام المواطنين

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين بسرعة الانتهاء من إقامة تلك المنافذ والشوادر والمعارض لطرح السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة أمام المواطنين، فضلاً عن تكثيف الحملات التموينية والرقابية على تلك المنافذ والمعارض للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والالتزام بالأسعار المعلنة تيسيراً على المواطنين لسد احتياجاتهم اليومية.

إقامة 50 منفذا

ومن جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أنه يتم الآن الانتهاء من إقامة (50) معرض ومنفذ وشادر لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بالتنسيق مع شركات الجملة والمجمعات والجمعيات الاستهلاكية والعديد من تجار الجملة وسلاسل التوزيع والمحلات التجارية وكذلك توفير منافذ داخل سيارات متحركة تجوب شوارع المحافظة لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتدعيم منافذ السلع بكميات من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن السوق.

وأكدت وكيلة الوزارة رفع درجة الاستعدادات من خلال تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية لتلقي شكاوى المواطنين وتوجيه حملات فورية لمحل الشكوى واتخاذ اللازم نحو المخالفين. فضلاً عن تكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات اليومية بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة، ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك للمرور على المخابز البلدية والأسواق ومحلات الجزارة ومحال بيع اللحوم، والدواجن، والاسماك، للتأكد من توافر السلع امام المواطنين بكميات كافية والالتزام بالأسعار الإرشادية والإعلان عنها، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي.

وجاءت أماكن المعارض والمنافذ كالتالي: