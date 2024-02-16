صلاة قبل التناول.. «يا رب إني غير مستحق»

يعد التناول في الكنيسة أحد الأسرار السبعة، إذ صنعه السيد المسيح في يوم خميس العهد، بحسب الاعتقاد المسيحي، وهو العشاء الأخير للمسيح مع تلاميذه، وهو موجود في الطوائف المسيحية، ولكن لكل كنيسة طريقتها المختلفة في القيام بذلك.

نص صلاة قبل التناول

وحول صلاة قبل التناول وضعت الكنيسة تلك الصيغة وهي «يا رب إني غير مستحق أن تدخل تحت سقف بيتي لأني إنسان خاطئ، فقُل كلمة أولًا لتبرأ نفسي. قل لنفسي: مغفورة لكِ خطاياكِ.

إني مقفر وخال من كل صلاح، وليس لي سوى تحننك ورأفتك ومحبتك للبشر.. وأنت قد تنازلت من سماء مجدك غير المدرَك إلى ذلنا، وارتضيت أن تولد في مذود البقر. فلا ترفض يا مخلصي القدوس أن تقبل إلى نفسي الذليلة الحقيرة التي تنتظر حضورك البهيّ.

إنك لم تستنكف من دخول بيت الأبرص لتشفيه، فاسمح يا إلهي بالدخول إلى نفسي لتطهرها.

لم تمنع الخاطئة من تقبيل قدميك، فلا تحرمني الدنو منك لتناول جسدك الطاهر ودمك الأقدس، بل فليصر تناولي للاشتراك معك، ولإبادة كل ما هو دنس، ولإماتة أهوائي الدنيئة، وللعمل بوصاياك المحيية، ولشفاء نفسي وجسدي من كل خطية، ولقبول مواهبك، ولسُكنى نعمتك، ولحلول روحك، وللإتحاد بك، والثبات فيك، لأحيا لمجد اسمك القدوس».