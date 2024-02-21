عاجل.. مفاجأة سارة من الإسكان للمصريين بالخارج بشأن موعد تسليم الأراضي

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بقيادة المهندس عبد الرؤوف الغيطي، سيبدأ في تسليم قطع أراضي الإسكان بمحور «الأراضي الأكثر تميزا» وقطع أراضي محور «بيت الوطن» خلال الفترة من الأحد المقبل الموافق 25 من فبراير الجاري، ويستمر التسليم حتى الثامن عشر من أغسطس المقبل.

مصادر لـ«الوطن»: «الإسكان» تعلن تسليم أراضي المصريين في الخارج بداية من الأحد المقبل

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن تسليم أراضي المصريين في الخارج بمنطقة شمال الرحاب تبدأ من الأحد المقبل الموافق 25 من فبراير الجاري، وتستمر حتى 22 من أبريل، وأن تسليم أراضي المصريين في الخارج بالحي الرابع بمنطقة ببيت الوطن يبدأ من 28 أبريل المقبل ويستمر حتى 5 من مايو المقبل.

وكشفت المصادر أن أراضي بيت الوطن للمصريين في الخارج بالحي الثاني بمحور الإسكان الأكثر تميزاً سيتم تسليمها بداية من 6 من مايو المقبل، وتستمر حتى 29 من يونيو المقبل، فيما يبدأ تسليم أراضي المصريين في الخارج بالحى الثالث ببيت الوطن خلال الفترة من 21 من يونيو المقبل ويستمر حتى 12 من أغسطس المقبل، ويبدأ الحى الرابع خلال الفترة من 13 اغسطس ويستمر حتى يوم 18 من نفس الشهر.

مصادر: 6 أيام لتسليم المتخلفين عن الاستلام للتيسير على المواطنين

وكشفت المصادر لـ«الوطن»، أنه من المنتظر أن تعلن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح المواطنين المتخلفين عن مواعيد الاستلام مهلة تصل إلى 6 أيام تبدأ من 19 أغسطس وتنتهي يوم 24 أغسطس، على أن يتم مراجعة الإدارة العقارية بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة للتأكد من انتهاء كل الإجراءات المطلوبة لتسلم قطعة الأرض، وذلك بهدف التيسير على المواطنين.

وأوضحت المصادر أنه على العملاء المخصص لهم تلك الأراضي التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز في الموعد المحدد، ومعهم ما يفيد بسداد المستحقات المالية بالبنك، وكل المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.