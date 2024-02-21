سعر الأرز اليوم الأربعاء 21-2-2024 في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الأرز المعبأ اليوم الأربعاء 21-2-2024 استقرارا في الأسواق، ليسجل سعر الكيلو 34.24 جنيهًا، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأرز المعبأ اليوم

وتستعرص الوطن، من خلال السطور التالية، أسعار الأرز المعبأ اليوم الأربعاء، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأرز المعبأ

سجل سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الأربعاء 34.24 جنيهًا، مقارنة مع 34.62 جنيهًا سعر كيلو الأرز المعبأ يوم أمس.

سعر كيلو الأرز الأسبوع

فيما سجل سعر كيلو الأرز المعبأ في الأسبوع الماضي 34.7 جنيهًا مقارنة بسعر 34.24 جنيهًا اليوم.

سعر طن الأرز الشعير

وكانت شعبة الأرز أعلنت أنّ سعر طن الأرز الشعير يتراوح من 18 - 18.5 ألف جنيه للطن، وعريض الحبة من 19 - 19.5 ألف جنيه للطن.