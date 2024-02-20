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رجب شحاتة: الأرز متوفر في جميع المضارب.. والكيلو يبدأ من 27 جنيها

كتب:

وليد عبد السلام
09:39 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
أرز أبيض

أرز أبيض

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه توجد وفرة كبيرة في الأرز، والأسعار اليوم مناسبة للمواطن العادي.

سعر طن الأرز اليوم

وأضاف شحاتة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لأسعار طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل اليوم من 18 - 18.5 ألف جنيه للطن، وعريض الحبة من 19 - 19.5 ألف جنيه للطن، ويباع في المضارب وبكميات وفيرة، مؤكدا عدم وجود عجز في أي من المضارب الخاصة بالأرز.

سعر كليو الأرز الأبيض رفيع الحبة

وأشار رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إلى أن سعر كليو الأرز الأبيض رفيع الحبة تسليم المضارب يسجل اليوم من 27 - 29 جنيها للكيلو، وعريض الحبة من 30 -32 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الأرز اليوم

وأوضح شحاتة، أن سعر كيلو الأرز المعبأ يتراوح ما بين 35- 37 جنيهًا للكيلو بالنسبة للمستهلك.

استقرار أسعار الأرز

ويتوقع رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن يكون هناك استقرار في الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

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بقلم وليد عبد السلام