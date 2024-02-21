أسعار اللحوم والزيوت في معارض أهلا رمضان بالدقهلية

أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، وجود تخفيضات كبيرة على أسعار السلع الغذائية واللحوم في معارض أهلا رمضان، من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.

معارض أهلا رمضان في الدقهلية

وأشار «دايرة» إلى أن الهدف من معارض أهلا رمضان هو الحد من جشع التجار وتوفير مختلف السلع واللحوم من أجل المواطنين بأقل الأسعار الممكنة، إذ يجري توفيرها من خلال الشركة للمواطن دون وجود لأي وسيط.

وأضاف أنه تم افتتاح 21 معرض أهلا رمضان بمحافظة الدقهلية في 19 مركزا، منها أكبر معرضين في مدينة المنصورة في حي غرب المنصورة في شارع الجيش وحي شرق المنصورة في شارع عبد السلام عارف.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان بالدقهلية

وأوضح أنه تم توفير سلع اللحوم في معارض أهلا رمضان في محافظة الدقهلية بتخفيضات تصل لـ30% وجاءت كالآتي:

- لحمة «أمامي» بـ295 جنيها بدلا من 380 جنيها.

- لحمة «خلفي» بـ295 جنيها بدلا من 380 جنيها.

- لحمة مفرومة 295 جنيها بدلا من 350 جنيها.

- كبدة وكلاوي وقلب بـ295 جنيها.

- لحمة ضأن بلدي بـ295 جنيها.

أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان بالدقهلية

وجاءت أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان في محافظة الدقهلية كالآتي:

- عبوة زيت 3 لترات بـ220 جنيها.

- عبوة زيت 2 لتر بـ145 جنيها.

- عبوة زيت 800 جرام 75 جنيها.

- عبوة الزيت 1 لتر بـ85 جنيها.

- عبوة زيت 700 جرام بـ65 جنيها.

- عبوة زيت 500 جرام بـ50 جنيها.

- عبوة سمنة بـ90 جنيها.

- عبوة سمنة 1 كيلو بـ60 جنيها.

وتم توفير بجانب معارض أهلا رمضان، أكثر من 50 مكانا لمبادرة كلنا واحد من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم ورغبة المواطنين في شراء مستلزمات الشهر الكريم بالأخص السلع الغذائية.