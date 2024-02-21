«فرصنا» تقدم وظائف شاغرة لحاملي الإعدادية.. الشروط والمميزات

كشف موقع توظيف مصر «فرصنا»، عن عدد من الوظائف الشاغرة، لأصحاب الخبرة في مجال الهايبر ماركت، للعمل شيف بقالة، داخل عدة مواقع في القاهرة، مقابل الحصول على راتب مجزٍ وعدد من المميزات.

متطلبات الوظيفة

أوضح الموقع، أن شركة «Confidential» بحاجة إلى مجموعة من الأفراد للعمل شيف بقالة في مناطق: (الدراسة - الزيتون - السلام - الشروق) بشرط الحصول على خبرة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، والمتطلبات الآتية:

الجنس المطلوب: ذكور.

الخبرة: من 3 إلى 10 سنوات.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: من 25 إلى 45 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: الحصول على الشهادة الإعدادية.

مدة العمل: يوم كامل مع اتحساب الوقت الإضافي.

مميزات الوظيفة

يحصل الملتحقون بهذه الوظيفة على:

- تأمينات صحية.

- تأمينات اجتماعية.

- راتب أساسي قابل للتفاوض.

وعن كيفية التقديم للوظيفة، يرجى زيارة موقع توظيف مصر «فرصنا» من هنـــــــا ثم اختيار «تقدم للوظيفة» ثم تسجل الدخول بحسابك، إن كان لديك حساب بالفعل، أو تنشئ حسابا جديدا إن لم يكن لديك حساب، وسيطلب منك مجموعة من البيانات، تقوم بإدخالها.