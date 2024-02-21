مع حلول نصف شعبان.. تعرف على موعد رمضان 2024 في السعودية

يبحث العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية أو خارجها، عن موعد رمضان 2024 في السعودية، خاصةً مع انتصاف شهر شعبان، وقدوم ليلة النصف من شعبان المباركة، التي شهدت تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، حسب إجماع علماء المسلمين.

موعد رمضان 2024 في السعودية وأطول أيام الصيام

ومع البحث عن موعد رمضان 2024 في السعودية، يرغب الأفراد أيضاً في معرفة مواعيد أذان المغرب والإفطار في السعودية، خلال شهر رمضان 1445، وعلى عدد ساعات الصيام لهذا العام، وما أطول الأيام صياماً خلال الشهر الكريم، ومن المتوقع أن يكون أقصر أيام الصيام هو اليوم الأول في رمضان، والذي سيكون يوم الاثنين 11 مارس 2024، أما أطول يوم فسيكون الثلاثاء 9 أبريل، آخر أيام شهر رمضان.

موعد رمضان 2024 في السعودية ودعوات المسلمين

يأتي موعد رمضان 2024 في السعودية في ظل دعوات المسلمين من مختلف العالم لمساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث سيكون أول رمضان يمر على الفلسطينيين تحت القصف، منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة، إذا لم يتم وقف إطلاق النار مع قدوم شهر رمضان المبارك.

موعد رمضان 2024 في السعودية وحضور في الصيف

موعد رمضان 2024 في السعودية سيكون في الشتاء هذا العام، بعد أن ظل يأتي في الصيف لسنوات، وسط درجات حرارة مرتفعة في غالبية دول الخليج، خلال شهور الصيف الثلاثة، يونيو ويوليو وأغسطس.

سبب البحث عن موعد رمضان 2024 في السعودية

ويحرص عدد كبير من المسلمين على معرفة موعد رمضان 2024 في السعودية، من أجل الاستعداد لأداء شعيرة العمرة في المسجد الحرام، لأن العمرة في رمضان تعادل الحج، الذي يعد فريضة على كل مسلم قادر بالغ عاقل، بحسب حديث نبوي صحيح، والذي تحدث عن أركان الإسلام الخمسة والتي كان آخرها الحج.