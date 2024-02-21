هل نشهد سقوط أمطار واضطراب حالة الطقس الأيام المقبلة؟.. الأرصاد توضح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة، بعد أن شهدت كل الأنحاء اضطرابا في حالة الطقس وسقوط أمطار غزيرة على مدار الأسبوع الماضي، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مستقر ودافئ نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة في الصباح وفي فترات الليل.

هل نشهد سقوط أمطار الأيام المقبلة؟

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الجمعة بنسبة حدوث 30% على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويستمر سقوط الأمطار على مدار يوم السبت، وتكون خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 23 فبراير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15 درجة مئوية.