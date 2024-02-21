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محمد رمضان يتعرض لموقف عجيب مع «أذكى معجب في مصر»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:32 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
محمد رمضان

محمد رمضان

فوجئ الفنان محمد رمضان، بطلب غريب من أحد المعجبين، أثناء وجوده في أحد الشوارع بمنطقة الجيزة، صباح اليوم، وسط حالة دهشة من جميع الحاضرين.

محمد رمضان يتفاجأ من معجب

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو داخل سيارته ويطلب منه أحد المعجبين ترك هاتفه معه حتى يتواصلا مع بعضهما البعض، وعلق قائلا: «أذكى معجب في مصر.. ساب لي تليفونه علشان يعرف يكلمني عليه».

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF، أعلن تنصيب النجم محمد رمضان سفيرا رسميا له.

وقال رمضان، في تصريحات صحفية: «تشرفت وسعدت بتنصيبي سفيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف».

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