أستاذ قانون: مرافعة مصر كشفت دور الاحتلال الإسرائيلي في منع إقامة الدولة الفلسطينية

قال الدكتور رائد أبو بدوية أستاذ القانون الدولي، إن المرافعة التاريخية لمصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، تؤكد بُعديْن: الأول «سياسي»، وهو إزالة اللبس عن كل القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني، وتحديدا بعد محاولة إسرائيل، في قضية جنوب إفريقيا، بأن تلقي بالتهم على الجانب المصري، فيما يتعلق بموضوع المساعدات، وأن هذا الموقف كان مهما وجريئا من الحكومة المصرية، وأرسل رسالة واضحة لكل القوى السياسية.

البعد القانوني للمرافعة المصرية

أضاف «أبو بدوية» خلال مداخلته ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البُعد الثاني للمرافعة المصرية، تتعلق بالأهمية القانونية والحقوقية، حيث تناولت المرافعة معظم الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة عن طريق مصادرة أراضي وإحلال سكاني واستيطان.

وأوضح أن أهم ما جاء في المرافعة والإفادة الشفاهية المصرية، إبراز ما يقوم به الاحتلال من استيطان وتغيير الطبيعة الديموغرافية في الضفة الغربية، تحديدا من أجل منع إقامة الدولة الفلسطينية، ومنع الشعب الفلسطيني عن حقه في تقرير المصير.

وأوضح أن مصر اهتمت أيضا خلال المرافعة بموضوع مسئولية المجتمع الدولي تجاه إزالة الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.