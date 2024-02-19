«Watch It» تروج لـ«حق عرب» بطولة أحمد العوضي: فريق العمل خلف الكواليس (صور)

روجت منصة Watch It لمسلسل «حق عرب» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للنجم أحمد العوضي والذي ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل 2024، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كواليس مسلسل حق عرب

وتضمنت الصور العديد من المشاهد لأبطاله والتي جمعت كل من أحمد العوضي، ووليد فواز، ووفاء عامر، ودينا فؤاد، ورياض الخولي، وكارولين عزمي وآخرين، تحت عنوان «فريق العمل خلف الكواليس.. رمضانك عندنا».

أحداث وأبطال المسلسل

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار تشويقي رومانسي أكشن، إذ يقدم بطل العمل أحمد العوضي شخصية جديدة عليه ويناقش من خلالها العديد من القضايا والصراعات بين العائلات، إذ يعمل في تجارة الخشب خلال الأحداث.

مسلسل «حق عرب»، من بطولة أحمد العوضي، وهدى المفتي، وكارولين عزمي، وسلوى عثمان، ووليد فواز، ورياض الخولي، ووفاء عامر، وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.