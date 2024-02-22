«القاهرة الإخبارية»: 6 إصابات في حادث إطلاق نار قرب مستوطنة بالقدس المحتلة

نقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ 6 إصابات وقعت اليوم في حادث إطلاق النار قرب مستوطنة معاليم أودميم شرق مدينة القدس المحتلة.

شاهد من موقع العملية قرب مستوطنة معاليه ادوميم شرق القدس pic.twitter.com/hnOL3IbmXS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 22, 2024

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلي، أنّه من المحتمل أن تكون العملية في «معاليه أدوميم» نُفذت من قبل شخصين، فيما ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ الحادث أسفر عن قتل مستوطنين اثنين وإصابة 8 آخرين بجروح بعضها خطيرة، في إطلاق نار شرق القدس المحتلَّة، في الوقت الذي اتجهت فيه قوات إسرائيلية كبيرة إلى مكان الحدث الأمني قرب من «معاليه أدوميم».