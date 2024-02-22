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«القاهرة الإخبارية»: 6 إصابات في حادث إطلاق نار قرب مستوطنة بالقدس المحتلة

كتب:

عمرو حسني
08:14 ص | الخميس 22 فبراير 2024
إطلاق نيران في إسرائيل

إطلاق نيران في إسرائيل

نقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ 6 إصابات وقعت اليوم في حادث إطلاق النار قرب مستوطنة معاليم أودميم شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلي، أنّه من المحتمل أن تكون العملية في «معاليه أدوميم» نُفذت من قبل شخصين، فيما ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ الحادث أسفر عن قتل مستوطنين اثنين وإصابة 8 آخرين بجروح بعضها خطيرة، في إطلاق نار شرق القدس المحتلَّة، في الوقت الذي اتجهت فيه قوات إسرائيلية كبيرة إلى مكان الحدث الأمني قرب من «معاليه أدوميم».

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بقلم عمرو حسني