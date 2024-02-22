فيلم رحلة 404 يتصدر المركز الثاني في شباك التذاكر بإجمالي إيرادات 21 مليون جنيه

مازال فيلم «رحلة 404» ينافس بقوة على قائمة الإيرادات لدور العرض السينمائية، والتي تضم 12 فيلمًا ما بين الكوميدي والأكشن والتشويقي والشبابي، وهي «الحريفة، رحلة 404، أبو نسب، الإسكندراني، أنف وثلاثة عيون، وقت إضافي، التجربة المكسيكية، السيستم، درويلة، عصابة عظيمة، شماريخ، عادل مش عادل».

فيلم «رحلة 404» يحتل المركز الثاني في قائمة الأفلام المنافسة

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ فيلم «رحلة 404» يحافظ على صدارته بشباك التذاكر، محققا 21 مليونًا و103 آلاف و307 جنيهات، محتلا المركز الثاني في قائمة الأفلام المنافسة بعد فيلم «الحريفة» والذي حقق أعلي ايرادات في الموسم الحالي بمبلغ 63 مليونًا و481 ألفًا و333 جنيهًا، بعد 7 أسابيع من طرحه.

أحداث وأبطال المسلسل

تدور قصة فيلم «رحلة 404» حول شخصية «غادة»، التي تحاول الذهاب لأداء فريضة الحج لتتطهر من ذنوبها، ولكنها تواجه عدة مشكلات وتحتاج إلى المال، فتضطر للعودة إلى ذلك الماضي الملوث من أجل مساعدتها، لتبدأ رحلتها بالبحث عن منقذ لها، والفيلم من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، جيهان الشماشرجي، خالد الصاوي، حسن العدل، ومن إخراج هاني خليفة وتأليف محمد رجاء.