«الأعلى للجامعات» يناقش ضوابط التعليم المدمج ومواعيد امتحانات «الميد تيرم»

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل اجتماع المجلس المقرر عقده بعد غد السبت في جامعة الوادي الجديد، وذلك على هامش افتتاح بعض المنشآت في الجامعة، والاجتماع برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

أبرز الموضوعات المقرر مناقشتها في الاجتماع

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنَّ أبرز الموضوعات المقرر مناقشتها في الاجتماع تتمثل في انتظام العملية الدراسية في الترم الثاني، والاستعدادات لشهر رمضان، وانتظام الدراسة بمختلف الكليات ومتابعة مواعيد امتحانات الميدتيرم، ومناقشة الاستعدادات لانتخابات الاتحادات الطلابية، ومتابعة تعديلات نظام التعليم المدمج وتغيير مسماه ليكون «التعليم المستمر»، بجانب أن تكون الشهادة الممنوحة للطالب منه أكاديمية وليست مهنية.

وأشارت المصادر إلى أنَّ المجلس أكّد ضرورة التزام الجامعات بعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعدها المحدد، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.