مصطفى عمار: «مليحة» وردة في تاج المتحدة لدعم القضية الفلسطينية بدراما رمضان 2024

أشاد الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، بالأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحرصها على تقديم أعمال تعكس الواقع وما يشهده الشارع المصري، مؤكدا أهمية وجود عمل درامي في الموسم الرمضاني يعبر عن القضية القضية الفلسطينية.

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه ولأول مرة هذا العام يتم إنتاج مسلسل عن القضية الفلسطينية يسمى «مليحة» للمخرج الكبير عمرو عرفة، بطولة الفنانة ميرفت أمين، والموهوب محمد دياب، موضحا أنّه سيكون ضمن الأعمال التي ستحقق نجاحا كبيرا.

وتابع: «مسلسل «مليحة» عبارة عن 15 حلقة، وهذه ميزة أعدتها الشركة المتحدة، التي تقدّم هذا العام 19 عملا دراميا نصفهم من مسلسلات الـ15 حلقة والنصف الآخر 30 حلقة، مؤكدا أنّ «مليحة» سيكون الوردة التي تزين تاج المتحدة هذا العام وسط ما يحدث.

ويرى عمار، أنّ إنتاج مسلسل يناقش الأوضاع داخل قطاع غزة مبادرة مهمة للغاية من الشركة المتحدة، ولا يوجد أي تليفزيون عربي أو دولة أخرى فكرت في تقديم مسلسل عن الأحداث الفلسطينية.