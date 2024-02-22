وظائف عمال إنتاج بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط والمزايا

في كثير من الأحيان، يجد الحاصلون على مؤهلات دراسية متوسطة صعوبة في الحصول على وظيفة مناسبة، ما يجعل وزارة الشباب والرياضة تحرص على توفير وظائف خالية لجميع المؤهلات في العديد من المجالات، آخرها ما أعلنته الوزارة عن وظائف خالية في إحدى مصانع الأغذية، للعمل في وظيفة عمال إنتاج.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف عمال إنتاج لجميع المؤهلات الدراسية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف عمال إنتاج

- مكان العمل يكون في مدينة السادس من أكتوبر.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل لا يقل عن متوسط.

- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 20 عاما وألا يزيد عن 40 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين بها راتب شهري 4000 صافي+ الإضافي.

- ساعات العمل تكون 8 ساعات بنظام الشيفتات.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي خاص+ تأمين اجتماعي.

- توفر الشركة للعاملين بها وسيلة انتقال من «طموه، المنيب، الهرم، فيصل، دائري محور صفط، أكتوبر الواحات).

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف عمال الإنتاج، الدخول إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة وملء البيانات الخاصة بالاستمارة.