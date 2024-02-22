وظائف خدمة عملاء بمرتب يبدأ من 5200 جنيه.. اعرف الشروط والمؤهلات المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية للعمل في وظيفة خدمة عملاء أكونت عربي لجميع المؤهلات، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر، بتنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لشركة إحدى سلاسل مطاعم البرجر الشهيرة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف خدمة العملاء من الشباب والرياضة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وتفاصيل الملتقى، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

ويُنظيم الملتقى التوظيفي في فرع الشركة في 60 ش عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر، بجوار سيارات الزاملي الدور الرابع، ويكون يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 فبراير 2024 من الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساء.

الوظائف المطلوبة

1- عضو فريق، براتب يبدأ من 5000 جنيه.

2- خدمة عملاء عربى، براتب يبدأ من 5200 جنيه.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل لعضو الفريق يكون في «التجمع الأول، التجمع الخامس، المقطم، المعادى، مدينتى، الشروق، مدينه نصر».

- مكان العمل للكول سنتر يكون في مدينة نصر.

- الوظائف متاحة لجميع المؤهلات سواء كان متوسط أو عالي.

- الحد الأقصى للسن 35 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين حافز كل 4 أشهر بقيمة 2000 لعضو الفريق.

- تمنح الشركة للعاملين حافز إضافي وحافز شهري.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

- توفر الشركة للعاملين فرص للترقي بعد 6 أشهر.

- إجازات سنوية.

- تدريب مدفوع الأجر.