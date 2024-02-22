رئيس مركز مطاي: زراعة 124 شجرة مثمرة وزينة على طريق «مصر - أسوان»

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير، والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

قص الحشائش ودهان جذوع الأشجار

من جهته، أوضح هشام فايز رئيس مركز مطاي، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، إذ جرى زراعة 124 شجرة مثمرة وزينة متنوعة «ماهوجني، تفله، ومورينجا»، بطريق مصر أسوان الزراعي، إلى جانب تسليم الإدارة الصحية بمطاي 155 شتلة لزراعتها، كما جرى قص الحشائش وتهذيب ودهان جذوع الأشجار وري النباتات القديمة ونظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي بالمركز.

7 أنواع للأشجار

وفى مركز ومدينة سمالوط، أكد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، أنّ الوحدة المحلية استلمت 5110 أشجار لزراعتها بالمركز، تضمنت 7 أصناف مثمرة وغير مثمرة وهي «توت عماني- كونو كاربس- جوافة- يوسفي - برتقال، جزورين- ليمون».