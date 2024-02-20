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رئيس «الشروق»: طلاء سيقان الأشجار بالطرق والمحاور الرئيسية في المدينة

كتب:

أيمن حمزة
02:06 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
طلاء سيقان الأشجار

طلاء سيقان الأشجار

صرح المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه في إطار النهوض بالثروة الزراعية بالمدينة والحفاظ عليها فقد تم البدء في طلاء سيقان الأشجار بالجير الأبيض والعناصر الأٌخرى المفيدة، وذلك حرصًا عليها من الآفات وأشعة الشمس بالتزامن مع قرب موسمي الربيع والصيف.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتماد نموذج نُفذ بجزيرة المحور الأوسط وذلك للأشجار التي رفع أفرعها لتمكين رواد الجزيرة من التحرك بكل يُسر ضمن المرحلة الأولى للأعمال والتي تستهدف الأشجار الموجودة بالمحاور الرئيسية .

وأوضح المهندس على سعد ، أن تلك الأعمال تأتى كواحده من أعمال التطوير والتجميل التي اعتمادها جهاز المدينة لإضفاء اللمسة الجمالية للحدائق المفتوحة وكذا المداخل والميادين والمحاور الرئيسية بمدينة الشروق، ويشرف عليها المهندس نبيل جريدة رئيس قطاع الزراعة بالمدينة والمهندس أحمد مكي نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.