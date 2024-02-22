ضخ كميات من السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، عبر البث المباشر لمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، فتح كل منافذ ومعارض أهلًا رمضان بأنحاء المحافظة كافة، تزامنًا مع حلول الشهر الكريم، لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة.

ضخ كميات من السلع الغذائية

وأجري محافظ المنوفية اتصالًا مرئيًا مع عدد من رؤساء الوحدات المحلية، اطمأن خلاله على انتظام سير العمل بالمعارض ومدى إقبال المواطنين وتوافر السلع بكميات كافية والتأكد من الأسعار المعلنة للسلع المعروضة، موجها بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لمراعاة حجم الطلب أول بأول على جميع السلع الغذائية وخاصة «السكر - الأرز»، وإتاحتها بصفة مستمرة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار المحافظ إلى تشكيل لجان يومية من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام للمرور، ومتابعة جميع معارض أهلا رمضان ليلا ونهارا للتأكد من التزام العارضين بالأسعار المخفضة والمعلنة بقوائم الأسعار بصورة واضحة بأجنحة المعارض وتوافر السلع الغذائية وجودتها.

متابعة معارض أهلا رمضان

وخلال متابعته، أكد محافظ المنوفية التنسيق مع مسؤولي الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، بضخ كميات إضافية من السلع الأساسية لتلبية احتياجات السوق، مكلفاً التموين ورؤساء الوحدات المحلية بالتواصل والمتابعة اليومية للوقوف على الحالة العامة للمعارض ومدى توافر السلع الأساسية والاستراتيجية لسد احتياجات السوق، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية.

وتشهد معارض أهلاً رمضان، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين، نظرًا لجودة المنتجات وأسعارها المخفضة، وتضم «زيت - مكرونة - جبنة - سكر- أرز – عدس - سمنة - لحوم - فراخ- ياميش - تين - زبيب - تمور - جوز الهند - دقيق - ألبان -منظفات»، وغيرها من المستلزمات الغذائية.