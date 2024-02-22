كلمات مؤثرة لـ هاني الناظر.. الحاضر بنصائحه رغم الرحيل

ابن بلد أصيل لا يُشعِر مراضاه بالغرابة، فهو دائمًا في خانة الأقارب والجيران والأحباب، يزيد بوصفاته البسيطة في العلاج ونصائحه المستمرة وكلماته المؤثرة حب الناس؛ ليتحدى هاني الناظر «الموت والنسيان» ويكون الحاضر رغم الرحيل.

رحل هاني الناظر عن عالمنا، اليوم، بعد صراعٍ مع مرض السرطان، وسادت حالة من الحزن منصّات التواصل الاجتماعي، وتداول عدد كبير من متابعيه كلماته المؤثرة.

كلمات مؤثرة لـ هاني الناظر

كان الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، يفكر في المريض كليًا من حالته النفسية إلى الصحية، وإحدى كلماته المؤثرة التي شاركها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به على «فيسبوك»، ليعطي أملًا في الحياة لمرضاه: «سبحان الله علي بني آدم، يفكر في بكرة ويقلق من بعده ويخطط لبعد بعده، وهو لا يدري ماذا سيحدث بعد دقيقة واحدة، بلاش تشيل الهم وتخاف واعمل اللي عليك وخد بالأسباب، واسعى وقوم بواجبك واجتهد وخليها على الله وأشكره وتفاءل واستبشر خيرًا وقول يا رب».

نصيحة هاني الناظر

وفي حب الأب والأم كانت لهاني الناظر كلمات مؤثرة، وقال: «اسمع مني الكام كلمة دول مفيش حد في الدنيا ممكن يحس بيك وبأحزانك وبألامك ويفرح لفرحك زي أمك وأبوك؟ مستحيل إنسان يحبك زي حبهم ليك لأنه حب بلا مصلحة وبيسهلك أمورك؟ علشان بيدعوا لك ليل نهار وراضيين عنك»؛ ليوجه نصيحة عدم التأخر وتلبية طلباتهم والسماع لكل ما يقولونه.

حبه لمرضاه

عاش صديقًا للفقراء وملبيًا لحاجات الناس، حتى آخر أوقاته لتكون آخر كلمات مؤثرة للدكتور هاني الناظر باقية: «أحيانًا وللأسف أضطر للغياب عن التواصل مع حضراتكم بسبب جلسات العلاج أما هذه الليلة فأنا في فترة تسمح لي بالتواجد معكم واستقبال اسئلتكم الطبية في الأمراض الجلديةوالاجابة عليها وكتابة العلاج المناسب بإذن الله».