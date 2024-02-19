عائد يصل إلى 30%.. أعلى 3 شهادات ادخارية في مصر

تقدم 3 بنوك حكومية؛ الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية، أعلى الشهادات الادخارية من بين البنوك المصرية بعائد 27% و23.5% و30%.

ونرصد في السطور التالية، تفاصيل الشهادات الادخارية بحسب المواقع الرسمية للبنوك:

شهادة سمارت من بنك التنمية الصناعية

يوفر بنك التنمية الصناعية شهادة سمارت بعائد تنافسي تصاعدي يحتسب يوميا، يصل إلى 30% سنويًا، والحد الأدنى للشراء 250 ألف جنيه، وذلك للأفراد الطبيعيين.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية لمدة عام بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويا ويصرف بشكل شهري، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمان.

شهاة طلعت حرب من بنك مصر

شهادة طلعت حرب من بنك مصر، مدة العام أيضًا ونفس العائد في البنك الأهلي أي 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، ويمكن الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة.

وتتيح البنوك إمكانية شراء الشهادات عن طريق الإنترنت البنكي أو التطبيق أو زيارة الفروع.