شربات الحلويات الشرقية بدون سكر في خطوات بسيطة.. موفر واقتصادي

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، الذي تعد فيه الموائد الرمضانية والحلويات الشرقية، مثل البسبوسة والكنافة الجلاش بأنواعه، ولكن يرغب البعض في تحضيرهم بطريقة صحية، خاصة شربات الحلويات الشرقية بدون سكر أحد أسباب نجاح الحلويات.

مقادير شربات الحلويات الشرقية بدون سكر

نصف كوب من عسل النحل، أو يمكن تقليل الكمية حسب الرغبة.

2 كوب من المياه.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة، أو يمكن استخدام الفانيليا البودر.

طريقة عمل شربات الحلويات الشرقية بدون سكر

يمكن إعداد شربات الحلويات الشرقية بدون سكر، من خلال خطوات بسيطة، بتحضير إناء أو وعاء ووضع الماء والعسل، والتقليب جيدًا حتى يذوب العسل في المياه، ثم وضعه على النار، ويترك دقائق عديدة على متوسطة، حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم تهدئة النار تمامًا، ويترك حتى يحصل على قوام سميك.

بعد رفع الشربات من على النار، يمكن إضافة الفانيليا في هذه الحالة، إذ لا يفضل وضعها على النار، حتى لا تضيع الرائحة العطرية منها، بسبب الحرارة.

مقادير شربات البرتقال بدون سكر

ربع كوب من عسل النحل.

كوب من المياه.

شرائح برتقال بالقشر.

ملعقة صغيرة بشر برتقال.

طريقة عمل شربات البرتقال للحلويات الشرقية

في إناء يوضع المياه والعسل مع التقليب المستمر، حتى يذوب تمامًا، ثم يرفع على النار متوسطة، ويترك لمدة 5 لـ10 دقائق، حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم يتم تهدئة النار، وترك الشربات حتى يحصل على القوام السميك، وفي رفعه من على النار بدقيقتين، يتم إضافة شرائح البرتقال وبشر البرتقال.

يستخدم الشربات في حالتين إما ساخنًا أو باردًا، على حسب نوع الحلو، إذ يستخدم الشربات في العديد من الحلويات الشرقية، منها البسبوسة، الكنافة، الجلاش، القطايف، لقمة القاضي، أصابع زينب، بلح الشام، الزلابية، والبغاشة.