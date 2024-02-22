«التخطيط» تشارك في إطلاق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي

شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطلاق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمقر المنظمة بباريس، والذي يأتي في ضوء البرنامج القُطري لمصر الذي جرى توقيعه في عام 2022 وإطلاقه بالقاهرة عام 2023.

الزيارات تأتي لتعزيز التعاون

وتشمل زيارة الوزيرة عقد عدد من اللقاءات الثنائية لتعزيز سبل التعاون وبحث عدد من القضايا المهمة، واستعراض جهود مصر في القضايا الموجودة على الساحة والمتعلقة بالمناخ وفرص الاستثمار في مصر، إذ تلتقى برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، لتعزيز سبل التعاون بين مصر وفرنسا، كما تلتقي بـ ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة إطلاق التقرير الاقتصادي لمصر.

وتلتقي السعيد بـ أولريك كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحديث حول النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورؤى ووجهات نظر أصحاب المصلحة الرئيسيين.