تعديل تركيب بعض قطارات الوجهين البحري والقبلي في مارس المقبل

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، تعديل تركيب بعض القطارات إلى إسباني مطور وVIP، اعتبارًا من أول مارس، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين في مختلف المحافظات.

تعديل القطارات إلى إسباني وVIP

وعدلت هيئة السكك الحديدية بعض القطارات في المحافظات بهدف التسهيل على المسافرين في الوجهين البحري والقبلي، اعتبارًا من أول مارس المقبل.

القطارات المعدلة إلى إسباني وVIP من أول مارس

- تعديل تركيب قطار 917 مكيف القاهرة / الإسكندرية بعربات إسباني مطور «4 عربات أولى مكيفة إسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور» وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 2008 مكيف الإسكندرية / أسوان بعربات إسباني مطورة «4 عربات أولى مكيفة إسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور» وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 2010 مكيف القاهرة / أسوان بعربات VIP «4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP» وبنفس جدوله الحالي.

قطار 2009 مكيف أسوان / القاهرة

- تعديل تركيب قطار 2009 مكيف أسوان / القاهرة بعربات إسباني مطور (4 عربات أولى مكيفة إسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور» وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 2011 مكيف أسوان / القاهرة بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP» وبنفس جدوله الحالى.

- يتم تعديل قطاري 1902 / 989 مكيف القاهرة / أسوان والعكس بعربات إسباني مطور، بتركيب «4 عربات أولى مكيفة إسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور وبنفس جداولهما الحالية.