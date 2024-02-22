فرص عمل برواتب 8 آلاف جنيه.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة، توافر فرص عمل للشباب والخريجين مع توافر بعض الشروط التي يجب تواجدها في المتقدمين للحصول على الوظيفة.

وذكرت وزارة الشباب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل فرص العمل في شركة إكسيد Xceed التي تطلب للتعيين ما يلي:

فرص عمل

1. موظف Call center agents2.

موظف Back office agents3.

موظف Email& chat Agents

مكان العمل: القرية التكنولوجية - المعادى

الشروط المشتركة التي يجب توافرها

1- خريجون (مؤهل عال)

2- يتم قبول ذكور واناث

3- السن 35 سنة

4- جيد حتى ممتاز فى اللغة الإنجليزية

المميزات والحقوق

ويتوافر العديد من فرص العمل العديد من المميزات والحقوق للمتقدمين وهي ما يلي:

الرواتب تصل 8000 جنيه

عدد ساعات العمل 8 ساعات

عدد 2 يوم إجازة فى السبوع

تأمين اجتماعي - تأمين طبي خاص

كيفية التقديم على فرص العمل

للتقديم للوظيفة، برجاء ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا وللإطلاع على العديد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر.