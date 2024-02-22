الحكومة: إيقاف تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان 2024 تيسيرا على المواطنين

أعلن مجلس الوزراء موافقته، اليوم، على وقف خطة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان الكريم، تيسيرا على المواطنين.

وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، موافقته على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، وذلك تيسيراً على المواطنين.

«الوزراء» يوافق على صفقة استثمار تدر عملة أجنبية

كما وافق مجلس الوزراء اليوم على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات استثمارية كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات

كما وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات من بينها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، الذي يتبع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، حيث يأتي تأسيس الصندوق لتنفيذ محورين أساسيين من الاستراتيجية الحالية للبنك، وهما تنمية الصادرات والتصنيع، وتعزيز التجارة البينية القارية.

كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم الموافقة على الطلبات المُقدمة من بعض الجهات، وشملت طلب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الموافقة على بعض التعاقدات والمشروعات التي تم طرحها بجامعة الأزهر.

تتمثل القرارات في تطوير مبنيي السكن الطلابي علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، بالمدينة الجامعية بنين بالقاهرة، حرصاً على مصلحة الطُلاب المُغتربين.

من بين الطلبات التي تم الموافقة عليها طلب وزارة السياحة والآثار بتوقيع تعاقد لتنفيذ بعض المشروعات المُعتمدة ضمن الخطة الاستثمارية للمجلس الأعلى للآثار، ويتعلق الطلب برفع كفاءة وأعمال درء الخُطورة عن بعض المواقع والمناطق الأثرية والمتاحف.

«الوزراء»: إحلال وتجديد ورفع كفاءة عناصر ومكونات المخزن المتحفي بكوم أمبو

وأوضح مجلس الوزراء أنه سيتم إحلال وتجديد ورفع كفاءة عناصر ومكونات المخزن المتحفي بكوم أمبو بمنطقة آثار أسوان والنوبة، وذلك ضمن مشروع رفع كفاءة 30 مخزناً متحفياً، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الرابعة من أعمال تركيب وتثبيت وترميم القطع الأثرية للعرض المتحفي بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.