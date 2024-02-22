5 معلومات عن قاذفة القنابل الاستراتيجية الروسية «البجعة البيضاء».. أسرع من الصوت

بدأت رحلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على متن قاذفة القنابل الاستراتيجية فوق الصوتية المحدثة «تو-160 إم»، التي أقلعت من منطقة مصنع «غوربونوفا» للطيران في قازان، واستغرق صعودها ما يقرب من 45 دقيقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات الرئاسية الروسية، ويحاول «بوتين» التفاخر بقواه العسكرية، وقدرات «موسكو» النووية.

وقضى «بوتين» على متن القاذفة حوالي نصف ساعة، وفي الفقرات التالية، يستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن القاذفة الاستراتيجية، وفقًا لما ذكره موقع «themoscowtimes».

معلومات عن القاذفة الاستراتيجية

- يطلق عليها «إيليا موروميتس» أو «البجعة البيضاء»، من مدرج مصنع غوربونوفا للطيران في كازان.

- تعد الطائرة Tu-160M، عبارة عن نسخة حديثة من قاذفة قنابل تعود إلى حقبة الحرب الباردة.

- تحتوي القاذفة على حجرتين داخليتين للاحتفاظ بالقنابل الثقيلة، ويمكن لكل منهما حمل ما يصل إلى ستة صواريخ كروز أو 12 صاروخًا نوويًا قصير المدى.

- تستطيع القاذفة التحليق لمسافة 12 ألف كيلومتر، وذلك دون توقف أو الحاجة إلى إعادة تزويدها بالوقود.

- تعد سرعة القنابل الاستراتيجة أقوى من سرعة الصوت.

بوتين بصدد القيام بتحليق على القاذفة الاستراتيجية "تو-160 إم" لمدة 40 دقيقة- الكرملين pic.twitter.com/3hDMcPCJeZ — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 22, 2024

الأزمة الروسية الأوكرانية

وجاءت تلك العروض العسكرية، في الوقت الذي لم يهدأ فيه الصراع بين كل من «كييف» و«موسكو»، فضلا عن وفاة السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني في السجن.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لمراسل زاروبين، إن بوتين قرر إطلاق القاذفة الاستراتيجية خلال زيارته لمصنع كازان للطيران في جمهورية تتارستان، ويشعر بالحماس لهذا التطور الذي وصلت إليه البلاد، وفقا له: «نراقب معًا هذه اللحظة العظيمة، وتعد هذه الرحلة حدث فريد من نوعه».