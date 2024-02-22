عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة الغربية 

أعلنت هيئة المساحة المصرية مواعيد الصيام والإفطار خلال شهر رمضان 2024، بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية، ومن بينها مدينة طنطا، في إطار استعدادات المواطنين لاستقبال شهر رمضان المبارك.

مواعيد الإفطار صيام رمضان 2024 بطنطا

ووفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، جاء عدد ساعات أول صيام رمضان 2024 بمدينة طنطا، وباقي مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية 13 ساعة 39 دقيقة، حيث يكون أذان الفجر الساعة 4 و43 دقيقة، بينما الإفطار الساعة 6 و2 دقيقة.

إمساكية شهر رمضان 2024 طنطا

وجاء في إمساكية شهر رمضان 2024 الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أن أول أيام شهر رمضان يكون الموافق 11 مارس المقبل، ويتقرب المواطنين استطلاع دار الإفتاء المصرية شهر رمضان لبدء صيام أول أيام الشهر المبارك.

وتضمنت إمساكية شهر رمضان 2024 أن عدد ساعات صيام آخر أيام شهر رمضان 14 ساعة و35 دقيقة، بفارق نحو ساعة حيث يأتي آذان المغرب في أخر أيام شهر رمضان الساعة 6 و20 دقيقة، والفجر الساعة 4 و5 دقائق، والإمساك سيكون الساعة 3 و45 دقيقة.